В США автомобилистка украла 28 000 литров топлива с бензоколонки

Американка нашла невероятно простой, но эффективный способ заправлять машину бесплатно.

Похитительница горючего воспользовалась уязвимостью топливораздатотчной колонки. Правда, преступление удалось раскрыть — мошенницу арестовали.



Об интересном случае хищения бензина на заправке рассказал сайт carscoops.com.

По данным источника, 45-летняя женщина из Линкольна, штат Небраска, сумела бесплатно заправить свой автомобиль и другие машины почти на 28 000 долларов. В период с ноября 2022 года по июнь 2023 года она, пользуясь уязвимостью бензоколонки, похитила более 7 400 галлонов горючего (свыше 28 000 литров).



Полиция Линкольна арестовала мошенницу по подозрению в том, что она воспользовалась ошибкой в ПО, а именно переводила топливораздаточную колонку в демо-режим после двойного считывания бонусной карты.

В октябре 2023 года уязвимость в прошивке была устранена, и следователи смогли вычислить похитительницу.



Согласно материалам дела, карта Томпсон использовалась для бесплатной заправки 510 раз за шесть месяцев.

Поймать преступницу помогли записи с видеокамер на АЗС.

Также выяснилось, что бонусной картой 10 раз пользовался ещё один человек. В Небраске кража на сумму более 5 000 долларов является уголовным преступлением.

Похитительнице грозит лишение свободы на срок до 20 лет.