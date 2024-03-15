Отрубить собственную голову, чтобы вырастить новое тело, уникальные слизни

19:24 2024-03-15
Отрубить собственную голову, чтобы вырастить новое тело, уникальные слизни

Японские исследователи обнаружили морских слизней, которые «отрубают» собственную голову, чтобы вырастить новое тело.

Голова во время регенерации прекрасно живет и передвигается сама по себе.

Японские учёные из Женского университета Нары обнаружили два вида морских слизней, способных отрастить себе новое тело за три недели.

Они избавляются от своей головы, которая дальше начинает буквально жить своей жизнью.

Команда исследователей занималась изучением развития морских беспозвоночных, пока случайно не заметила передвигающуюся без тела голову подопытного слизня.

Безжизненная голова начала питаться водорослями всего через несколько часов после отделения.

Неделю спустя она начала отращивать новое сердце, а за следующие три недели у неё появилось совершенно новое тело.

Учёные полагают, что этот процесс помогает слизням избавиться от внутренних паразитов, влияющих на размножение.

Примечательно, что головы морских слизней могут развить новое тело, но «выброшенные» тела не способны создать новую голову.

Старые слизни также не способны к регенерации и умирают вскоре после обезглавливания.

Морские слизни сложнее, чем плоские черви или другие виды, способные регенерировать.

И как утверждают исследователи, дальнейшее изучение механизма их регенерации может помочь в поиске способов восстановления человеческих клеток и тканей.  

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