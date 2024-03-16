100 лет назад зимы в России были настолько суровыми, что петербуржцы катались на трамвае по льду

13:59 2024-03-16
100 лет назад зимы в России были настолько суровыми, что петербуржцы катались на трамвае по льду

Рельсы укладывали прямо на ставшую воду, и по ним на трамвае можно было пересечь Неву. Тут собраны исторические фотографии, которые позволяют представить, как это было.

В то время, когда в конце 19-го века трамваи бегали по улицам Москвы, Нижнего Новгорода, Курска, Орла, Казани и Севастополя, городские власти Петербурга отказываться от конок не собирались.

В северной столице две лошади тянули по рельсам металлический вагон, а управлял ими со специальной площадки вожатый.

Проезд стоил 5 копеек, на крыше — 3 копейки, и конка приносила солидные доходы Акционерному обществу конных железных дорог.

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Зимой 1894 года на льду Невы появились первые пассажирские вагоны. Они ходили по четырём маршрутам.

Сначала это было своеобразным аттракционом: вагоны под действием силы тяжести двигались по наклонно уложенным рельсам с Васильевского острова на Сенатскую площадь и обратно.

Но уже через год на смену миниатюрным открытым вагонам пришёл настоящий трамвай на электрической тяге, который горожане сразу назвали «ледовый трамвай».

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