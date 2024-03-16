100 лет назад зимы в России были настолько суровыми, что петербуржцы катались на трамвае по льду

В то время, когда в конце 19-го века трамваи бегали по улицам Москвы, Нижнего Новгорода, Курска, Орла, Казани и Севастополя, городские власти Петербурга отказываться от конок не собирались.

В северной столице две лошади тянули по рельсам металлический вагон, а управлял ими со специальной площадки вожатый.

Проезд стоил 5 копеек, на крыше — 3 копейки, и конка приносила солидные доходы Акционерному обществу конных железных дорог.