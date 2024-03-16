100 лет назад зимы в России были настолько суровыми, что петербуржцы катались на трамвае по льду

В то время, когда в конце 19-го века трамваи бегали по улицам Москвы, Нижнего Новгорода, Курска, Орла, Казани и Севастополя, городские власти Петербурга отказываться от конок не собирались.
В северной столице две лошади тянули по рельсам металлический вагон, а управлял ими со специальной площадки вожатый.
Проезд стоил 5 копеек, на крыше — 3 копейки, и конка приносила солидные доходы Акционерному обществу конных железных дорог.
Зимой 1894 года на льду Невы появились первые пассажирские вагоны. Они ходили по четырём маршрутам.
Сначала это было своеобразным аттракционом: вагоны под действием силы тяжести двигались по наклонно уложенным рельсам с Васильевского острова на Сенатскую площадь и обратно.
Но уже через год на смену миниатюрным открытым вагонам пришёл настоящий трамвай на электрической тяге, который горожане сразу назвали «ледовый трамвай».
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