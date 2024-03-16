Дочь отправила отца за решетку за курение марихуаны

14:19 2024-03-16
Дочь отправила отца за решетку за курение марихуаны

Однажды девочка почувствовала неприятный запах в доме и пожаловалась на это правоохранительным органам.

Отец один растил дочь, ему приходилось много работать. Стресс он снимал, покуривая после тяжелой смены марихуану. Именно этот странный запах и почувстовала 14-летняя девочка.

Когда домой пришли сотрудники полиции для плановой профилактической беседы и оценки условий жизни несовершеннолетней в неполной семье, дочь пожаловалась на неприятный запах в доме.

Инспектор по делам несовершеннолетних стал разговаривать с отцом и тот в конце концов признался, что балуется марихуаной. Он же и показал место хранения наркотика.

Теперь мужчина может сесть в тюрьму на три года, дочь рискует попасть в детский дом.

Есть шанс, что на решение суда повлияет статус отца-одиночки, и мужчина отделается штрафом или принудительными работами.

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