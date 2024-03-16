Серфер, поведавший о своей встрече с дикой природой, вызвал умиление у пользователей интернета

Мужчина занимался серфингом где-то во Флориде (США) — более точное место действия он не стал уточнять.

В какой-то момент вынырнувший из воды ламантин приблизился к человеку, положил ласту на его доску и облокотился на неё.

Со стороны всё смотрелось так, как будто животное обняло доску.

Неудивительно, что подобная сценка пришлась по душе многим людям, и всё произошедшее признали невероятно трогательным.

Серфер добавил, что если он согласен насчёт невероятности (подобного с ним никогда не происходило), то вот трогательность несколько спорна.

Этот ламантин оказался настоящим хулиганом, ведь чуть ранее он сбил подругу нашего героя с доски, и она случайно утопила мобильный телефон.