Honda отзывает грузовики 245 Ridgeline и внедорожники Passport по довольно странной причине

14:39 2024-03-16
Honda отзывает грузовики 245 Ridgeline и внедорожники Passport по довольно странной причине

Кто-то на конвейере напортачил с динамометрическим ключом. Все затронутые модели Ridgeline и Passports относятся к 2023 модельному году.

Неисправные автомобили могут издавать "ненормальный шум и / или вибрацию от системы рулевого управления".

Но стоит заметить тот факт, что по состоянию на 1 марта 2024 года Honda не получала никаких претензий по гарантии, травмам или смерти, связанных с этой проблемой.

Согласно отчету:

Из-за отсутствия технического обслуживания верстака рулевого редуктора (поддон и зажимы) коробка рулевого управления была неправильно закреплена на верстаке, что вызвало аварийный сигнал во время процедуры затяжки.

Чтобы отключить сигнализацию, оператор ненадлежащим образом выполнил процедуру, приложив динамометрический ключ к анализатору крутящего момента, а не к самой детали.

Пострадавшие владельцы будут уведомлены по почте, и автомобили нужно будет отвезти дилерам для осмотра и, при необходимости, замены рулевых коробок передач.

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