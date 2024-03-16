Козы, которых привезли в парк есть инвазивные растения, разбежались по городу

На нужный участок привезли стадо коз, чтобы животные поработали над уборкой.
Говоря проще, съели все лишние растения.
Но козы почему забыли про свои обязанности и бросились прочь с огороженного участка (впрочем, есть мнение, что их мог выпустить какой-нибудь хулиганистый любитель утренних пробежек).
Местным полицейским пришлось немало потрудиться, чтобы изловить животных, периодически призывая их к порядку и прося вернуться туда, откуда они пришли (представители власти даже не забывали про слово «пожалуйста»).
В конечном итоге все козы оказались на рабочем месте.
Их пересчитали и убедились, что никто не потерялся.
Теперь им предстоит трудиться около двух недель, хотя труд этот вряд ли назовёшь таким уж неприятным и изнурительным для коз.
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