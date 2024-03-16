Козы, которых привезли в парк есть инвазивные растения, разбежались по городу

16:10 2024-03-16
Козы, которых привезли в парк есть инвазивные растения, разбежались по городу

Власти Арлингтона (Техас, США) придумали решение, как быстро и эффективно расчистить участок природного парка Кристал-Каньон от инвазивных растений.

На нужный участок привезли стадо коз, чтобы животные поработали над уборкой.

Говоря проще, съели все лишние растения.

Но козы почему забыли про свои обязанности и бросились прочь с огороженного участка (впрочем, есть мнение, что их мог выпустить какой-нибудь хулиганистый любитель утренних пробежек).

Местным полицейским пришлось немало потрудиться, чтобы изловить животных, периодически призывая их к порядку и прося вернуться туда, откуда они пришли (представители власти даже не забывали про слово «пожалуйста»).

В конечном итоге все козы оказались на рабочем месте.

Их пересчитали и убедились, что никто не потерялся.

Теперь им предстоит трудиться около двух недель, хотя труд этот вряд ли назовёшь таким уж неприятным и изнурительным для коз.

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