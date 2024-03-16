Во время происшествия на дороге сорвавшееся колесо оторвало крышу BMW

16:33 2024-03-16
Во время происшествия на дороге сорвавшееся колесо оторвало крышу BMW

Сорвавшееся в дорожном происшествии колесо едва не оторвало водителю BMW голову вместе с крышей.

У лобового стекла  BMW не было шансов остановить колесо, которое оторвалось от фургона Ford Transit. Оно выехало на разделительную полосу и выскочило на полосу встречного движения на участке дороги недалеко от Ливерпуля.

Слетевшее колесо едва не задело водителя, и, к счастью, в машине не было пассажира.

Как именно оторвалось колесо, непонятно. Иногда люди просто слегка затягивают гайки, ошибочно полагая, что им больше не нужно прилагать крутящий момент. Не зря у каждого производителя есть спецификация крутящего момента для колесных наконечников. 

Возможно, что фургон, будучи угнанным, попал в другую аварию, в результате которой было повреждено колесо или ось, после чего оно позже оторвалось.

В конечном счете, это напоминание о том, что следует быть внимательным за рулем и, если вы увидите сорвавшееся колесо, избегать столкновения с ним.

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