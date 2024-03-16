Необычный эксперимент: зачем Mercedes-Benz просвечивал автокатастрофу рентгеном

Рентгеновский краш-тест может помочь автопроизводителям лучше понять, как удары влияют на автомобиль и его пассажиров.

Это может показаться очевидным ответом на вопрос о том, что происходит с автомобилем при крупной аварии. Автомобиль (вместе со всем, что находится внутри него) подвергается удару высокой силы, и предметы с силой разбиваются друг о друга.

Тест объясняет Mercedes, как именно деформируются предметы во время аварии, и дает автопроизводителю представление о том, как именно манекен прижимается к стенкам салона автомобиля.

Чтобы буквально увидеть аварию насквозь, Mercedes-Benz взял седан C-Class и провел тест на боковой удар на скорости примерно 37 миль в час с манекеном на водительском сиденье.

В качестве манекена использовалась, в частности, женская версия, которая, как утверждает Mercedes, предназначена для специальных испытаний.

Стоит упомянуть, что женщины подвергаются большему риску серьезных травм при столкновениях, поскольку краш-тесты обычно не проводятся с учетом их потребностей.

Исследования показали, что краш-тесты дают более точные результаты для мужчин, а это означает, что безопасность женщин отстает. Примечательно, что Mercedes-Benz учитывает это слепое пятно и проводит более тщательные тесты, такие как этот последний рентгеновский эксперимент.