Необычный эксперимент: зачем Mercedes-Benz просвечивал автокатастрофу рентгеном

17:04 2024-03-16
Необычный эксперимент: зачем Mercedes-Benz просвечивал автокатастрофу рентгеном

Mercedes-Benz провел краш-тест и сделал запись через листовой металл и компоненты автомобиля с помощью рентгеновского аппарата.

Рентгеновский краш-тест может помочь автопроизводителям лучше понять, как удары влияют на автомобиль и его пассажиров.

Это может показаться очевидным ответом на вопрос о том, что происходит с автомобилем при крупной аварии. Автомобиль (вместе со всем, что находится внутри него) подвергается удару высокой силы, и предметы с силой разбиваются друг о друга.

Тест объясняет Mercedes, как именно деформируются предметы во время аварии, и дает автопроизводителю представление о том, как именно манекен прижимается к стенкам салона автомобиля. 

Чтобы буквально увидеть аварию насквозь, Mercedes-Benz взял седан C-Class и провел тест на боковой удар на скорости примерно 37 миль в час с манекеном на водительском сиденье.

В качестве манекена использовалась, в частности, женская версия, которая, как утверждает Mercedes, предназначена для специальных испытаний.

Стоит упомянуть, что женщины подвергаются большему риску серьезных травм при столкновениях, поскольку краш-тесты обычно не проводятся с учетом их потребностей.

Исследования показали, что краш-тесты дают более точные результаты для мужчин, а это означает, что безопасность женщин отстает. Примечательно, что Mercedes-Benz учитывает это слепое пятно и проводит более тщательные тесты, такие как этот последний рентгеновский эксперимент.

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