Почему у электромобиля Apple не было шансов

Проект под рабочим названием iCar был запущен еще до смерти Стива Джобса - в 2011 году. Активная разработка началась только в 2014-ом. Теперь проект назывался Titan, и это неспроста.

Руководство вложило в него около 10 млрд долларов. В проекте были задействованы несколько тысяч специалистов, в том числе Porsche и NASA.

По некоторым данным, новинку хотели снабдить системой автономного вождения 5-го уровня. В этом случае ею можно было бы управлять из приложения для iPhone без участия человека. Кроме того, вместо привычных управляющих элементов планировалось применить джойстик, как в приставках PlayStation.

Через 10 лет безуспешных попыток и миллиардов выброшенных денег проект признали бесперспективным и отказались от него.

Карлос Гон, бывший гендиректор Nissan Group, назвал возможную причину. Проект свернули, потому что он не смог бы принести прибыль и даже отбить затраченные на него деньги.

Другие версии сводятся к тому, что отказ от проекта связан с невозможностью создания автопилота 5-го уровня за короткое время. Понадобилось бы еще минимум 10 лет, затраты выросли бы в разы.