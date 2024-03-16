101-летний бывший генеральный директор поделился секретом долголетия

Когда И. Рой Коэн родился в 1922 году, на ферме его родителей не было водопровода и электричества. Дровяная печь на кухне обогревала все имущество, и там была пристройка для туалета.

"Я помню, как носил ведра с водой в курятники, по одному в каждой руке", - сказал он. "Было холодно. "Я не собираюсь жить так всю свою жизнь", - сказал я себе ".

Фармацевтическая компания наняла его с зарплатой 3900 долларов в год. Он женился, родил троих детей и стал генеральным директором другой фармацевтической фирмы.

Сейчас ему 101 год, и он все еще живет дома, у него хорошее здоровье. Он управляет своими финансами, следит за ремонтом и интересуется философией.

Он сказал, что за десятилетия усвоил ряд уроков долголетия, и поделился некоторыми из них

Будьте амбициозны. Секрет успешной карьеры — и долголетия в целом — заключается в том, чтобы выйти из зоны комфорта.

Работайте над отношениями. Вы должны сохранять непредвзятость и прислушиваться к точке зрения другого человека.

Придерживайтесь средиземноморской диеты и ежедневно ходите пешком. Коэн избегает обработанных продуктов и мяса в пользу свежей рыбы, овощей и оливкового масла. Долгожитель всегда включал физические нагрузки в свою жизнь, начиная с работы на ферме.

Поддерживайте активность вашего мозга. Кроме того, с возрастом важно развивать позитивный настрой.