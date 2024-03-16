Индийская школьница, которая стала кинозвездой и получила «Оскара», живет в нищете

Пинки Сонкар в пятилетнем возрасте снялась в нашумевшем фильме "Улыбнись, Пинки" о своей судьбоносной операции по поводу заячьей губы.

Какое-то время она пользовалась ореолом славы, общаясь плечом к плечу с голливудскими звездами на церемонии вручения премии "Оскар", когда фильм получил престижную награду в 2009 году.

После того, как Пинки заметила неправительственная организация Smile Train India, Субод Кумар Сингх, пластический хирург из Варанаси, сделал ей бесплатную операцию, которая помогла ей преодолеть травму.

В 2013 году девочку пригласили бросить монетку в финале мужского одиночного разряда на Уимблдоне, положив начало исторической победе Энди Маррея над Новаком Джоковичем.

Однако Сонкар, которой сейчас 18 лет, вернулась в Индию, снова живет в нищете, в своей деревне в округе Мирзапур, в штате Уттар-Прадеш.

“Я нахожусь в тех же обстоятельствах, что и до получения "Оскара", учусь и работаю дома”, - сказала Сонкар The Telegraph. “Для меня ничего не изменилось”.

В семейном доме из двух комнат нет водопровода, ванной комнаты и входной двери. “Частые отключения электроэнергии часто делают наши телефоны неработоспособными, поскольку мы изо всех сил стараемся поддерживать их заряженными”, - добавила она.

Мечты Пинки о получении высшего образования омрачены финансовыми ограничениями и неопределенностью.

Но девушка сказала: она уверена в том, что “однажды победит бедность и поможет таким несчастным, как она”.