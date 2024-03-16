Роберт Кийосаки предсказывает, что надвигается катастрофический «Крах бэби-бумеров»

Призыв Кийосаки отказаться от традиционных пенсионных счетов и инвестировать в альтернативные активы, такие как драгоценные металлы и криптовалюты, может показаться экстремальным.

Однако исследование подчеркивает вполне реальные проблемы, с которыми сталкиваются бэби-бумеры в обеспечении сохранности своих пенсионных накоплений.

Экономисты сравнили показатели истощения 401 (k) счетов с традиционными пенсиями. Анализ показал, что остатки на счетах 401 (k) истощаются значительно быстрее, чем пенсии.

401 (k) - это самый популярный пенсионный счет частной накопительной пенсионной системы в США, куда можно вносить часть заработанных денег до уплаты подоходного налога. Название пенсионный план 401(k) получил по номеру статьи американского налогового кодекса.

Поскольку первое поколение полагается в основном на планы 401 (k), многие в пожилом возрасте могут оказаться в тяжелом финансовом положении.

Многие 401 (k) инвесторы могут полностью истощить свои фонды к 85 годам, несмотря на то, что примерно половина из них, вероятно, проживет дольше.

Правильное планирование выхода на пенсию важно, чтобы избежать мрачного сценария, о котором предупреждает Кийосаки.

С увеличением ожидаемой продолжительности жизни бэби-бумеры должны быть уверены, что их 401 (тысячный) доллар и другие сбережения могут окупиться.