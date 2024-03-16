Бывший дом Генри Форда в Джорджии может стать вашим за 4,5 миллиона долларов

20:41 2024-03-16
Бывший дом Генри Форда в Джорджии может стать вашим за 4,5 миллиона долларов

Резиденция 19 века Черри Хилл Хаус, которая была полностью обновлена за последние четыре года и сейчас продается за 4,495 миллиона долларов.

Двухэтажная резиденция, первоначально построенная в 1870 году и расположенная за охраняемыми воротами Ford Field and River Club, сегодня занимает удобную площадь 390 квадратных метров с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами, а также парой дамских комнат.

Еще 204 квадратных метров крытых веранд тянутся как спереди, так и сзади дома, предлагая затененные места для отдыха с великолепным видом на озеро Клара, зелень и фарватеры поля для гольфа, спроектированного Питом Дайем, которое проходит через высококлассное клубное сообщество вдоль извилистой реки Огичи.

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В гостиной есть кирпичный камин и встроенные шкафы на заказ, а примыкающая столовая с восьмикамерными окнами от пола до потолка полностью выходит на кухню. Кухня оборудована первоклассной бытовой техникой и латунной фурнитурой.

Также есть отдельная судомойка и прихожая, которые не оставят четвероногих обитателей без толики роскоши. В нише, облицованной мрамором, есть встроенная станция для хранения продуктов и воды, а также стена из искусно обработанных шкафов robin's egg blue.

Верхняя веранда включает в себя уголок для напитков на заказ, а участок площадью почти в один акр полностью благоустроен с извилистыми лужайками и очагом размером с костер.

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Недавно добавлено отдельно стоящее здание площадью почти 111 квадратных метров с двумя кондиционированными гаражами на две машины, соединенными переходом, также известным как breezeway.

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