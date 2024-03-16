Бывший дом Генри Форда в Джорджии может стать вашим за 4,5 миллиона долларов

В гостиной есть кирпичный камин и встроенные шкафы на заказ, а примыкающая столовая с восьмикамерными окнами от пола до потолка полностью выходит на кухню. Кухня оборудована первоклассной бытовой техникой и латунной фурнитурой.

Также есть отдельная судомойка и прихожая, которые не оставят четвероногих обитателей без толики роскоши. В нише, облицованной мрамором, есть встроенная станция для хранения продуктов и воды, а также стена из искусно обработанных шкафов robin's egg blue.

Верхняя веранда включает в себя уголок для напитков на заказ, а участок площадью почти в один акр полностью благоустроен с извилистыми лужайками и очагом размером с костер.