Подросток получил 40 лет тюрьмы за пожар в доме в Денвере

Один из трех подростков, обвиняемых в поджоге дома в Денвере, в результате которого погибли пять человек, был приговорен в пятницу к 40 годам тюремного заключения.

Предполагается, что поджог был совершен из мести за украденный мобильный телефон, который был ошибочно отслежен до этого дома.

19-летний Гэвин Сеймур в январе признал себя виновным по одному пункту обвинения в убийстве второй степени за свою роль в пожаре 5 августа 2020 года, в результате которого погибли пять членов сенегальской семьи.

Судья окружного суда Денвера Карен Броуди приговорила его к максимально возможному сроку, который ему грозил, сообщила The Denver Post.

Сиберту, которому на момент пожара было 14 лет, было 17, когда он был приговорен в феврале 2023 года к трем годам заключения для несовершеннолетних и семи годам государственной тюремной программы для малолетних заключенных.

Сеймуру и Буи, которых обвиняют в том, что они были зачинщиками, на момент пожара обоим было по 16 лет. Дело против Буи, которому предъявлено несколько обвинений в убийстве первой степени, все еще находится на рассмотрении.