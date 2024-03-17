В алфавите языка ротокас (Rotokas), на котором говорят жители острова Бугенвиль в Тихом океане, насчитывается всего 12 букв

11:27 2024-03-17
В алфавите языка ротокас (Rotokas), на котором говорят жители острова Бугенвиль в Тихом океане, насчитывается всего 12 букв

Алфавит имеет в основе латиницу, из которой взяты буквы a, e, g, i, k, o, p, r, s, t, u, v. В языке ротокас также зафиксировано самое маленькое количество согласных: всего семь.

Общее число говорящих на ротокас — около 4000 человек, филологи относят этот язык к восточнопапуасской группе папуасских языков.

Несмотря на малое количество носителей, ротокас имеет три диалекта: центральный, аита и пипипая. В фонетике различается долгота гласных: все они имеют долгую и краткую формы. Однако отсутствуют тоны и смыслоразличительное ударение.

Остров Бугенвиль, где проживают носители ротокас, расположен к востоку от Австралии и входит в состав государства Папуа — Новая Гвинея.

Он принадлежит к группе Соломоновых островов и является самым крупным из них: площадь Бугенвиля составляет 10 000 км2.

Остров назван в честь известного французского мореплавателя Луи Антуана де Бугенвиля (1729–1811), руководителя первой французской кругосветной экспедиции.

О языке ротокас написано не так много. Большинство работ принадлежит перу австралийских лингвистов Ирвина Фирчоу и Стюарта Робинсона.

Фирчоу первым опубликовал англоязычное исследование по грамматике ротокас, а Робинсон изучал особенности диалектов этого языка.

В 1969 году на язык ротокас была частично переведена Библия, а в 1982-м — полный текст Нового Завета.

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