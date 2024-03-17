Китайцы любят ходить с голым животом не только в жару

С таких слов начинается довольно большая статья, которая была опубликована летом прошлого года на страницах французского издания "Le Monde".

И, надо сказать, журналисты из Франции оказались далеко не единственными, кто обратил внимание на очередной китайский тренд.

"Пекинское бикини" подверглось критике, как со стороны иностранных наблюдателей, так и со стороны китайских властей, которые сочли данный тренд не только неуместным, но и еще и весьма неэстетичным.

Итак, для начала разберемся, что же такое "пекинское бикини".

Этим ироничным термином с определенного момента стали называть практику китайских мужчин среднего возраста, в жаркое время и, конечно же, в публичных местах, подворачивать футболку или майку до груди, максимально оголяя живот.

Такой способ якобы позволяет им эффективнее охлаждать тело, а значит и легче переносить летний зной.

Любопытно, что подобная практика распространена, как я уже упомянул выше, исключительно среди мужчин среднего возраста (молодежь все же не считает ее привлекательной), которые к тому же еще и являются обладателями выдающихся животиков.

Когда точно в Китае появилось данное явление сказать сложно, однако уже сейчас исследователи китайской культуры озвучивают несколько версий.

Согласно первой, практика оголять живот непосредственно связана с древнекитайскими верованиями, которых придерживается взрослое население Поднебесной.

Так в традиционной китайской медицине живот является контейнером для горячей энергии Ци, циркулирующей вокруг внутренних органов.



Во время летнего зноя, когда температура и тела, и окружающей среды существенно увеличивается, человеку необходимо более эффективно избавляться от горячей энергии или, рассуждая философски, выбрасывать лишний негатив.

Обнажая живот или, простите, контейнер, человек выплескивает негативную энергию во вне и получает новый заряд здоровья и положительных эмоций.

Есть и более приземленная версия, которая, по сути, вторит предыдущей, но звучит более правдоподобно.

"Пекинское бикини" появилось благодаря китайцам из рабочего класса, которые решили, что именно такой способ ношений футболок и рубашек поможет им, как следует, охладиться как во время, так и после напряженного трудового дня.

Собственно, данный тренд очень быстро стал популярным не только в среде рабочего класса, но и у всех представителей мужского населения Китая.

Причем, несмотря на название, не только в Пекине, но и в других городах - в Цзинане, Тяньцзине, Шэньяне и так далее.

По сути, причина появления и широкого распространения "пекинского бикини" не так важна.

Другое дело, что данное явление в буквальном смысле "раскололо" традиционное китайское общество на два лагеря.

Одни, включая городские власти, считают, что подобное поведение недопустимо, поскольку является "нецивилизованным", "неэстетичным" и наносит существенный ущерб облику и имиджу города в целом или провинции в частности.



Другие же, наоборот, не согласны с осуждением "пекинского бикини", считая, что это, во-первых, часть китайской культуры, которую западный мир должен принимать и уважать, а во-вторых, сие явление не является такой уж важной проблемой, требующей государственного вмешательства.

И, тем не менее, некоторые шаги со стороны местного правительства все же были сделаны.

Так, к примеру, в Тяньцзине были введены правила, в соответствии с которыми за появление без рубашки в общественном месте на гражданина налагался вполне конкретный штраф в размере 200 юаней (примерно 28 долларов).

Власти Цзинаня, что в провинции Шаньдун, благодаря поддержки СМИ и общественных организаций, уведомили местных жителей о том, что, если они не будут одеты надлежащим образом на публике, в парках, скверах, коммерческих кварталах и других густонаселенных районах, им будет грозить материальное наказание.

По словам правительства Цзинаня, даже частичное обнажение (или, в нашем случае, задирание рубашек и футболок) в общественных местах будет считаться преступлением.