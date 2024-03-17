Итальянка потратила $100 000, чтобы выглядеть как настоящая кукла Барби

27-летняя актриса перенесла три процедуры по увеличению груди, две пластики носа, бразильскую подтяжку ягодиц, филлер для губ, филлер для щек, ботокс и множество других процедур.

Однако теперь она намерена удалить себе ребра, чтобы добиться "ультратонкой талии".

Эшли, которой на 18-летие подарили первую пластику груди, сказала: "В детстве я ненавидела свою плоскую грудь. Процедура повысила мою уверенность в себе и дала мне дополнительный толчок в мир гламурной модели и славы как создателя контента".

"За эти годы я перенесла еще несколько преобразующих процедур, но мой путь в пластической хирургии еще далек от завершения".

Эшли, у которой сейчас грудные имплантаты размером 1800 кубических сантиметров, рассматривает возможность четвертой операции на груди, в ходе которой ей установят имплантаты еще большего размера 2500 кубических сантиметров.

Но это еще не все — она также подумывает об удалении ребер, чтобы уменьшить объем талии и улучшить попу.

Операция по удалению ребер — сложная процедура из-за близости ребер к жизненно важным органам.

Неправильное удаление может представлять значительный риск повреждения органов, но Эшли настаивала, что она хорошо осведомлена о связанных с этим рисках.