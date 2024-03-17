В Беларуси с 20 марта вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы

"Нерест - естественный и важный процесс в жизни любого вида рыб, который обеспечивает продолжение вида, его непрерывное обновление и поддержание биоразнообразия. В нерест рыба становится особенно уязвимой, теряет бдительность и превращается в легкую добычу недобросовестных рыбаков. В этот период необходимы дополнительные охранные мероприятия, обеспечивающие рыбе возможность дать многочисленное и жизнестойкое потомство. С учетом того, что подавляющее большинство обитающих в водоемах Беларуси видов рыб являются весенне нерестующими, охрана рыбы в этот период имеет первостепенное значение", - отметила Ольга Лущицкая.

При этом промысловое рыболовство полностью под запретом.



"С учетом климата, характеризующегося многолетней совокупностью погодных условий, наблюдаемых в конкретных областях, сроки весеннего запрета раньше всего наступают в Брестской и Гомельской областях и действуют с 20 марта по 18 мая. Затем идут Гродненская, Минская и Могилевская области - с 1 апреля по 30 мая, а в Витебской области - с 10 апреля по 8 июня", - рассказала старший госинспектор.