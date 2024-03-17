Брэндон Ли повторил судьбу собственного героя

Прорывным в его карьере должен был стать фильм «Ворон» — готическая история о рок-музыканте, который восстаёт из мёртвых, чтобы отомстить преступникам.
Выход кинокартины на экраны актёр уже не застал.
В Голливуде долгое время Брэндон Ли был лишь тенью своего отца — ему даже предлагали сняться в биографическом фильме, от которого он отказался.
Актёра постепенно начали замечать благодаря таким картинам, как «Разборка в маленьком Токио» и «Беглый огонь».
При этом сам Брэндон Ли мечтал попробовать себя в драматических ролях и собирался углубиться в театральную сферу.
Триллер «Ворон» должен был стать новым витком в его карьере: сама роль Эрика, главного героя, предполагала серьёзный и основательный подход.
До окончания съёмок оставалось 8 дней, когда по сценарию в Брэндона Ли выстрелили — и пуля оказалась настоящей.
Раненого актёра доставили в клинику, но спасти его не удалось — Брэндон Ли умер 31 марта 1993 года, когда ему было 28 лет.
Трагедию признали несчастным случаем: в стволе пистолета не заметили заглушку.
Ответственности за произошедшее никто не понёс. Фильм в итоге досняли — роль Брэндона Ли закончил его дублёр.
Картина 1994 года стала одной из культовых в своём жанре и действительно принесла актёру славу — только уже посмертную.
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