Джон Белуши только на экране контролировал свою жизнь

17:13 2024-03-17
Джон Белуши только на экране контролировал свою жизнь

Известность пришла к актёру благодаря постоянному участию в телешоу «Субботним вечером в прямом эфире».

Джон Белуши неоднократно играл в комедийном кино и говорил, что сцена — единственное место, где он точно знает, что делает.

В собственной же жизни, по косвенному признанию, так было не всегда.

Джон Белуши успел сыграть на театральной сцене — в 1970-х он попал в театр комедии The Second City — и записать несколько дисков со своим другом Дэном Эйкройдом, вместе с которым они основали музыкальный дуэт The Blues Brothers. Его увлечение музыкой и кино синтезировалось в культовом фильме «Братья Блюз».

Он сыграл ещё несколько комедийных ролей. На его счету участие в таких кинокартинах, как «Зверинец», «Тысяча девятьсот сорок первый», «Беспокойные соседи».

В ночь с 4 на 5 марта 1982 года 33-летний Джон Белуши взял деньги у менеджера Берни Бриллштейна и остановился в отеле вместе с певицей Кэти Смит.

На следующее утро его нашли без признаков жизни — причиной стал сердечный приступ.

Белуши прежде экспериментировал с запрещёнными веществами и даже сам рассказывал об этом, однако в полиции предполагали, что кто-то ещё связан со смертью актёра.

Вскоре после этого Кэти Смит в одном из интервью призналась, что именно она помогла принять Белуши запрещённые препараты.

Её приговорили к 3 годам лишения свободы.

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