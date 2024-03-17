Кто придумал гематоген и почему его так любили в СССР

Речь идет о гематогене, который был очень популярен именно в СССР, в других странах о нем и сегодня мало кто знает.

В 1890-х годах швейцарские ученые придумали средство для повышения уровня железа в организме. Состоял препарат из яичного желтка и бычьей крови.

В Советском Союзе подобный препарат придумал медик Адольф Гоммель и назвал его гематоген (от греческих слов "кровь" и "рождение"). Это была микстура, которой лечили анемию. Выпускать ее начали в 1917 году.

После 30-х годов появились плитки гематогена, которые мы покупаем и сегодня. Советские граждане особенно полюбили необычное, но очень полезное лакомство. Теперь в него входили альбумин, сгущенное молоко, ванилин, патока и сахар.

Так как с конфетами в СССР была напряженка, гематоген стал успешным заменителем. В аптеке он всегда был в продаже. Родители постоянно баловали своих чад аптечным десертом, и сами были не прочь угоститься.

Полезный гематоген и сегодня остается любимым и доступным лакомством для многих сладкоежек.