Кто придумал гематоген и почему его так любили в СССР

Речь идет о гематогене, который был очень популярен именно в СССР, в других странах о нем и сегодня мало кто знает.
В 1890-х годах швейцарские ученые придумали средство для повышения уровня железа в организме. Состоял препарат из яичного желтка и бычьей крови.
В Советском Союзе подобный препарат придумал медик Адольф Гоммель и назвал его гематоген (от греческих слов "кровь" и "рождение"). Это была микстура, которой лечили анемию. Выпускать ее начали в 1917 году.
После 30-х годов появились плитки гематогена, которые мы покупаем и сегодня. Советские граждане особенно полюбили необычное, но очень полезное лакомство. Теперь в него входили альбумин, сгущенное молоко, ванилин, патока и сахар.
Так как с конфетами в СССР была напряженка, гематоген стал успешным заменителем. В аптеке он всегда был в продаже. Родители постоянно баловали своих чад аптечным десертом, и сами были не прочь угоститься.
Полезный гематоген и сегодня остается любимым и доступным лакомством для многих сладкоежек.
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