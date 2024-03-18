Женщина напала на крокодила с бревном и спасая своего мужа от нападения хищника

Это случилось в ЮАР, крокодил длиной 4 метра едва не проглотил рыболова целиком, мужчине крупно повезло: рядом оказались его начальник и боевая супруга.

38-летний Энтони Жубер и 36-летний Йохан ван дер Колфф - его начальник - отправились на пикник с семьями.

Страшный эпизод произошел, когда мужчины рыбачили.

12-летний сын Жубера поймал окуня, но никак не мог его вытащить, рыба запуталась в ветках дерева.

Отец зашел в воду, чтобы помочь, и тут на него напал огромный крокодил, поджидавший в засаде.

Страшилище тянуло жертву под воду, на подмогу пришел начальник, он пытался вытащить Жубера из пасти.

Рядом оказалась жена, она раздобыла бревно и стала изо всех сил колотить крокодила, пока он, наконец, не отпустил свою добычу.

К счастью, все окончилось благополучно, в больнице мужчине оказали помощь и смогли сохранить ноги после полученных серьезных травм.