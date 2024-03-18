Сцену с зарядкой на морозе можно назвать одной из самых ярких в «Джентльменах удачи»

11:41 2024-03-18
Сцену с зарядкой на морозе можно назвать одной из самых ярких в «Джентльменах удачи»

Изначально предполагалось, что актеры просто позанимаются физкультурой на свежем воздухе.

Но Савелий Крамаров решил разыграть Раднэра Муратова и внезапно для всех стал натирать его снегом.

Тот заорал, а инициативу неожиданно подхватил Вицин и уже он в свою очередь стал натирать Крамарова.

В итоге вся сцена и осталась в фильме. 

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Не ограничивал свободу действий актеров и Владимир Меньшов во время съемок фильма «Любовь и голуби».

Большинство спонтанных сцен были сыграны Натальей Теняковой (баба Шура) и Сергеем Юрским (дядя Митя).

Да и почтив все их диалоги были импровизацией.

Чего стоят только фразы дяди Мити:

«Инфаркт микарда! Вот такой рубец!» и «Извините, что помешал вам деньги прятать».

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