Сцену с зарядкой на морозе можно назвать одной из самых ярких в «Джентльменах удачи»

Но Савелий Крамаров решил разыграть Раднэра Муратова и внезапно для всех стал натирать его снегом.

Тот заорал, а инициативу неожиданно подхватил Вицин и уже он в свою очередь стал натирать Крамарова.

В итоге вся сцена и осталась в фильме.