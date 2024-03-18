Сцену с зарядкой на морозе можно назвать одной из самых ярких в «Джентльменах удачи»

Но Савелий Крамаров решил разыграть Раднэра Муратова и внезапно для всех стал натирать его снегом.
Тот заорал, а инициативу неожиданно подхватил Вицин и уже он в свою очередь стал натирать Крамарова.
Не ограничивал свободу действий актеров и Владимир Меньшов во время съемок фильма «Любовь и голуби».
Большинство спонтанных сцен были сыграны Натальей Теняковой (баба Шура) и Сергеем Юрским (дядя Митя).
Да и почтив все их диалоги были импровизацией.
Чего стоят только фразы дяди Мити:
«Инфаркт микарда! Вот такой рубец!» и «Извините, что помешал вам деньги прятать».
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