Андрея Миронова называли гением экспромтов

Совершенно случайно в картине «Иван Васильевич меняет профессию» появилась сцена, в которой Юрий Яковлев довольно-таки эмоционально внимает песне Владимира Высоцкого, доносившейся из магнитофона.

Актер отдыхал в перерывах между съемками и слушал Высоцкого в костюме царя.

Леониду Гайдаю так понравилось его выражение лица, что он решил заснять этот момент и в дальнейшем расширить тот эпизод.

А во время съемок пира в царских палатах Яковлев неожиданно встал и закричал: «Танцуют все!»

Этот смешной момент, над которым обхохотались все присутствующие, решили оставить.