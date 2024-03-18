Андрея Миронова называли гением экспромтов

11:46 2024-03-18
Андрея Миронова называли гением экспромтов

В «Бриллиантовой руке» он также немало импровизировал причем очень продуктивно и удачно.

Ему принадлежит бессмертная фраза:

«Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет!»

А в одном из дублей актер так изящно откинул челку со лба, что этот его жест в фильме стал фирменным.

Изображение статьи

Совершенно случайно в картине «Иван Васильевич меняет профессию» появилась сцена, в которой Юрий Яковлев довольно-таки эмоционально внимает песне Владимира Высоцкого, доносившейся из магнитофона.

Актер отдыхал в перерывах между съемками и слушал Высоцкого в костюме царя.

Леониду Гайдаю так понравилось его выражение лица, что он решил заснять этот момент и в дальнейшем расширить тот эпизод.

А во время съемок пира в царских палатах Яковлев неожиданно встал и закричал: «Танцуют все!»

Этот смешной момент, над которым обхохотались все присутствующие, решили оставить.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
17:43

Храмова Оксана

Как русские «позаимствовали» у американцев идею создания теплых домов и что из этого вышло

Как русские «позаимствовали» у американцев идею создания теплых домов и что из этого вышло

Речь идет о популярных ныне СИП-панелях, прототип которых появился в 30-е годы в Соединенных Штатах.
Храмова Оксана
16:55

Храмова Оксана

Дикое нападение в Индии: 7 местных мужчин изнасиловали испанку на глазах у мужа

Дикое нападение в Индии: 7 местных мужчин изнасиловали испанку на глазах у мужа

На супружескую пару, которая путешествовала по Индии напали местные мужчины и учинили жестокую расправу.
Марта Фролова
16:34

Марта Фролова

В Астрахани создали автомобильную плёнку для защиты стекол от перепада температур

В Астрахани создали автомобильную плёнку для защиты стекол от перепада температур

Исследователи из Астраханского университета имени Татищева нашли ключ к решению проблемы с запотеванием и замерзанием автомобильных стекол.
Антон Райт
16:24

Антон Райт

Bentley выпустит первый электромобиль в следующем 2025 году

Bentley выпустит первый электромобиль в следующем 2025 году

Топ-дизайнер отметил, что кампания по созданию первого Bentley EV проходит в тесном сотрудничестве с Audi, поэтому проектная группа чувствует себя уверенно, создавая концептуально новый премиальный автомобиль.
Храмова Оксана
15:48

Храмова Оксана

У Японии есть всего 6 лет, чтобы остановить тенденцию к вымиранию нации

У Японии есть всего 6 лет, чтобы остановить тенденцию к вымиранию нации

Японцев становится все меньше, следующие 6 лет - последний шанс для этой страны, чтобы выправить ситуацию.
Марат Беглов
15:35

Марат Беглов

Великая Китайская стена отчасти сделана из риса

Великая Китайская стена отчасти сделана из риса

У каждой культуры есть свои особенности питания, свой главный продукт, составляющий основу рациона.
Игнат Ветров
15:31

Игнат Ветров

Квашеная капуста – традиционное блюдо китайской кухни

Квашеная капуста – традиционное блюдо китайской кухни

Квашеная капуста, на самом деле является традиционной китайской пищей, которая была завезена в Европу и приобрела там большую популярность.