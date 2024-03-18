Андрея Миронова называли гением экспромтов

Ему принадлежит бессмертная фраза:
«Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет!»
А в одном из дублей актер так изящно откинул челку со лба, что этот его жест в фильме стал фирменным.
Совершенно случайно в картине «Иван Васильевич меняет профессию» появилась сцена, в которой Юрий Яковлев довольно-таки эмоционально внимает песне Владимира Высоцкого, доносившейся из магнитофона.
Актер отдыхал в перерывах между съемками и слушал Высоцкого в костюме царя.
Леониду Гайдаю так понравилось его выражение лица, что он решил заснять этот момент и в дальнейшем расширить тот эпизод.
А во время съемок пира в царских палатах Яковлев неожиданно встал и закричал: «Танцуют все!»
Этот смешной момент, над которым обхохотались все присутствующие, решили оставить.
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