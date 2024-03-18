Что такое эффект Паули: загадка, которая до сих пор не имеет объяснений

Речь идет о конкретном человеке, знаменитом физике, который славится научными достижениями. С именем Вольфганга Паули связано также понятие "эффект Паули", которым был назван очень необычный феномен.

Дело в том, что в присутствии ученого любая техника начинала вести себя очень странно: она попросту выходила из строя. Стоило физику войти в лабораторию коллег во время научного эксперимента, он обязательно завершался неудачей.

Одним словом, ученый обладал необъяснимой способностью все ломать и портить, не прикасаясь к предметам. Дошло до того, что друзья и коллеги стали панически бояться прихода Паули и сделали вывод: он и приборы не могут находиться в одном помещении. Лауреату нобелевской премии порой просто запрещали входить в лаборатории.

Феномен не пытались изучать, потому что никто не воспринимал его всерьез, ни один ученый не мог поверить, что психика человека способна влиять на материю. Свою проблему Паули пытался обсуждать с другом - известным психологом Карлом Густавом Юнгом, но в конечном итоге загадка так и осталась нерешенной.

Сегодня многие воспринимают это как шутку, однако факт остается фактом: время от времени люди по сей день продолжают сталкиваться в своей жизни с феноменом Паули.