Что такое эффект Паули: загадка, которая до сих пор не имеет объяснений

11:50 2024-03-18
Что такое эффект Паули: загадка, которая до сих пор не имеет объяснений

Ученый мир до сих пор разводит руками, не в состоянии объяснить странное явление, именуемое эффектом Паули.

Речь идет о конкретном человеке, знаменитом физике, который славится научными достижениями. С именем Вольфганга Паули связано также понятие "эффект Паули", которым был назван очень необычный феномен.

Дело в том, что в присутствии ученого любая техника начинала вести себя очень странно: она попросту выходила из строя. Стоило физику войти в лабораторию коллег во время научного эксперимента, он обязательно завершался неудачей.

Одним словом, ученый обладал необъяснимой способностью все ломать и портить, не прикасаясь к предметам. Дошло до того, что друзья и коллеги стали панически бояться прихода Паули и сделали вывод: он и приборы не могут находиться в одном помещении. Лауреату нобелевской премии порой просто запрещали входить в лаборатории.

Феномен не пытались изучать, потому что никто не воспринимал его всерьез, ни один ученый не мог поверить, что психика человека способна влиять на материю. Свою проблему Паули пытался обсуждать с другом - известным психологом Карлом Густавом Юнгом, но в конечном итоге загадка так и осталась нерешенной.

Сегодня многие воспринимают это как шутку, однако факт остается фактом: время от времени люди по сей день продолжают сталкиваться в своей жизни с феноменом Паули.

Храмова Оксана
17:43

Храмова Оксана

Как русские «позаимствовали» у американцев идею создания теплых домов и что из этого вышло

Как русские «позаимствовали» у американцев идею создания теплых домов и что из этого вышло

Речь идет о популярных ныне СИП-панелях, прототип которых появился в 30-е годы в Соединенных Штатах.
Храмова Оксана
16:55

Храмова Оксана

Дикое нападение в Индии: 7 местных мужчин изнасиловали испанку на глазах у мужа

Дикое нападение в Индии: 7 местных мужчин изнасиловали испанку на глазах у мужа

На супружескую пару, которая путешествовала по Индии напали местные мужчины и учинили жестокую расправу.
Марта Фролова
16:34

Марта Фролова

В Астрахани создали автомобильную плёнку для защиты стекол от перепада температур

В Астрахани создали автомобильную плёнку для защиты стекол от перепада температур

Исследователи из Астраханского университета имени Татищева нашли ключ к решению проблемы с запотеванием и замерзанием автомобильных стекол.
Антон Райт
16:24

Антон Райт

Bentley выпустит первый электромобиль в следующем 2025 году

Bentley выпустит первый электромобиль в следующем 2025 году

Топ-дизайнер отметил, что кампания по созданию первого Bentley EV проходит в тесном сотрудничестве с Audi, поэтому проектная группа чувствует себя уверенно, создавая концептуально новый премиальный автомобиль.
Храмова Оксана
15:48

Храмова Оксана

У Японии есть всего 6 лет, чтобы остановить тенденцию к вымиранию нации

У Японии есть всего 6 лет, чтобы остановить тенденцию к вымиранию нации

Японцев становится все меньше, следующие 6 лет - последний шанс для этой страны, чтобы выправить ситуацию.
Марат Беглов
15:35

Марат Беглов

Великая Китайская стена отчасти сделана из риса

Великая Китайская стена отчасти сделана из риса

У каждой культуры есть свои особенности питания, свой главный продукт, составляющий основу рациона.
Игнат Ветров
15:31

Игнат Ветров

Квашеная капуста – традиционное блюдо китайской кухни

Квашеная капуста – традиционное блюдо китайской кухни

Квашеная капуста, на самом деле является традиционной китайской пищей, которая была завезена в Европу и приобрела там большую популярность.