Большое количество импровизаций в ленте «Ирония судьбы, или С легким паром!» принадлежит Юрию Яковлеву

Блюдо и в самом деле было не очень хорошего качества, поэтому актер ничуть не покривил душой.
А когда, стоя в душе, Яковлев сказал: «Тепленькая пошла!», он действительно был удивлен наличием горячей воды в павильоне киностудии, где снималась данная сцена.
Место встречи изменить нельзя:
Отличилась и Лариса Удовиченко в сцене допроса. Актриса на самом деле не знала, как пишется слово «облигация», и случайно сказала об этом вслух.
Владимир Высоцкий подыграл, в результате чего получился запоминающийся эпизод.
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