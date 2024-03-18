Большое количество импровизаций в ленте «Ирония судьбы, или С легким паром!» принадлежит Юрию Яковлеву

11:53 2024-03-18
Большое количество импровизаций в ленте «Ирония судьбы, или С легким паром!» принадлежит Юрию Яковлеву

Так, сидя за столом у Нади, он неожиданно произнес: «Какая гадость... Какая гадость эта ваша заливная рыба».

Блюдо и в самом деле было не очень хорошего качества, поэтому актер ничуть не покривил душой.

А когда, стоя в душе, Яковлев сказал: «Тепленькая пошла!», он действительно был удивлен наличием горячей воды в павильоне киностудии, где снималась данная сцена.

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Место встречи изменить нельзя:

Отличилась и Лариса Удовиченко в сцене допроса. Актриса на самом деле не знала, как пишется слово «облигация», и случайно сказала об этом вслух.

Владимир Высоцкий подыграл, в результате чего получился запоминающийся эпизод.

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