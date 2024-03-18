Большое количество импровизаций в ленте «Ирония судьбы, или С легким паром!» принадлежит Юрию Яковлеву

Блюдо и в самом деле было не очень хорошего качества, поэтому актер ничуть не покривил душой.

А когда, стоя в душе, Яковлев сказал: «Тепленькая пошла!», он действительно был удивлен наличием горячей воды в павильоне киностудии, где снималась данная сцена.