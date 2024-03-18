Царь Ирод Великий 7 лет сохранял тело покойной супруги в меду

Ирод, известный своей жестокостью, многим знаком по Новому Завету. Иудейский царь, согласно писанию, отдал приказ убить в Вифлееме всех младенцев в возрасте до двух лет. Известно, что его жестокость распространялась и на родную семью: он убивал собственных жен и даже детей.

Мариамна стала второй женой Ирода в 13 лет, она родила ему пятерых детей. Женщина была невероятной красавицей, и муж души в ней не чаял. Одно время власть Мариамны над мужем была почти безграничной. Несмотря на это Ирод в страхе за власть убил сначала родного сына, потом казнил и любимую жену. Ее он заподозрил в измене и в покушении на трон.

После смерти царицы, Ирод очень тосковал, он не мог расстаться с красивым телом жены, даже мертвая она по-прежнему привлекала его. Царь 7 лет хранил красавицу-супругу в меду, не в силах забыть ее. По слухам придворных, Ирод продолжал отдаваться плотским утехам с покойницей.