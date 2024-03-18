В раннем Средневековье говорили, что «все дороги ведут в Рим»

В 2015 году три исследователя из лаборатории городского дизайна Moovel — ныне распавшейся команды ученых — нанесли на карту дорог Европы единую сетку из почти 500 000 точек.

Эти точки не имели никакого отношения к древним или современным городам, а были просто случайными точками, с которых можно было начать путешествие в столицу древней Римской империи.

Затем авторы исследования создали алгоритм для расчета наилучшего маршрута в Рим, используя современные маршруты из каждой из этих отправных точек.

Чем чаще участок дороги использовался в разных точках, тем жирнее он был нарисован на карте.

Результаты исследования показали завораживающую сеть дорог, которые вели в Рим, соединяя по пути другие крупные города, такие как Лондон, Константинополь (современный Стамбул) и Париж, которые также были частью древней империи.

Новости о карте стали вирусными, но на самом деле это не доказывало, что все дороги ведут в Рим.

Если бы исследователи провели тот же самый анализ, но вместо этого посмотрели на самый быстрый путь из тех же 500 000 точек в Берлин или Москву, карта показала бы такое же огромное количество дорог, ведущих в эти города.

Тем не менее, это исследование все еще говорит нам кое-что о долговечности римских дорог: большая часть инфраструктуры Европы по-прежнему предназначена для связи крупных городов с итальянской столицей, что потенциально является наследием империи.

Другие исследователи также подтвердили этот факт.