Женщина, которую Playboy признал идеальной, вышла замуж сама за себя

Бразильскую красавицу журнал Playboy возвел в ранг самой идеальной женщины.

35-летняя Джанина, которая стремится к максимальной независимости, призналась, что всегда испытывала трудности при попытках построить отношения с мужчинами. В связи с этим она нашла простой выход: решила выйти замуж за себя любимую.

В знак уважения к себе красотка купила кольцо за 80 тыс. долларов и любезно подарила его самой себе.

Бразильянка утверждает, что славы и успеха добилась собственным трудом, а не за счет других людей. Символическим бракосочетанием она продемонстрировала безоговорочную и безграничную любовь к самой себе.