PLAYBOY: История популярного издания началась в 1953 году

14:40 2024-03-18
PLAYBOY: История популярного издания началась в 1953 году

Чтобы создать первый номер, основателю издания пришлось заложить мебель и одолжить деньги у матери.

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Выпустил он его на своей кухне и без указания даты, поскольку сомневался, что второй выпуск состоится.

Журнал был распродан всего за несколько недель, а на его обложке была размещена знаменитая фотография широко улыбающейся Мэрилин Монро.

После ухода из Esquire 26-летний Хефнер взял ипотеку и собрал более 8000 долларов для финансирования собственного журнала.

Первоначально предполагалось, что он будет называться Stag Party, но Хефнер изменил название после того, как возникли проблемы с товарными знаками. 

Журнал назвали Playboy - в переводе с английского - "шалун" или "повеса", "ловелас". 

Мэрилин для журнала даже не позировала. 

На обложку первого номера поместили снимок из эротического календаря за 1949 год, который модель сделала, когда была стеснена в средствах.

Монро сделала снимки под псевдонимом «Мона Монро» и получила за них 50 долларов. 

Хефнер, который был одержим Монро, заплатил 500 долларов за права на фотографии и поместил обнаженную фотографию на первый разворот журнала, а необнаженное изображение на обложку.

Причину успеха журнала объясняют следующим: до выхода "Плейбоя" мужские журналы освещали спорт, туризм, яхты, в лучшем случае пикники на природе. 

За свою 70-летнюю историю публикаций Playboy сыграл важную роль в продвижении сексуальной революции середины 20-го века.

Он публиковал писателей и поддерживал их в достижении большого признания — роман 1953 года «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери был опубликован в 1954 году.

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Хефнер умер 27 сентября 2017 года в возрасте 91 года и был похоронен в склепе, за который заплатил 75 000 долларов. 

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