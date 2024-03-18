Американо с кинзой, латте с мясом и другие странные виды китайского кофе

Эти напитки действительно демонстрируют очень необычные сочетания вкусов.
Кофе, который подают с жареной уткой. Обычный кофе смешивают с чаем, туда же добавляют молочно-сырную пену, соль, перец. Вприкусу полагается кусок жареной утки.
Есть еще кофе с соленьями, вкус сложно представить, но с похмелья, наверное, будет самое то.
Латте в Китае могут подать прямо внутри болгарского перца, используя его как экологичную тару.
Для любителей особено пикантных вкусов существует кофе с чесноком.
Латте, в составе которого есть соус для свинины, сервируют мясным ломтиком.
Вот еще несколько видов кофе, которые будут для кофеманов настоящей экзотикой: американо с кинзой или с чили перцем, кофе с тысячелетними яйцами, латте с ферментированным тофу.
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