Американо с кинзой, латте с мясом и другие странные виды китайского кофе

Эти напитки действительно демонстрируют очень необычные сочетания вкусов.

Кофе, который подают с жареной уткой. Обычный кофе смешивают с чаем, туда же добавляют молочно-сырную пену, соль, перец. Вприкусу полагается кусок жареной утки.

Есть еще кофе с соленьями, вкус сложно представить, но с похмелья, наверное, будет самое то.

Латте в Китае могут подать прямо внутри болгарского перца, используя его как экологичную тару.

Для любителей особено пикантных вкусов существует кофе с чесноком.

Латте, в составе которого есть соус для свинины, сервируют мясным ломтиком.

Вот еще несколько видов кофе, которые будут для кофеманов настоящей экзотикой: американо с кинзой или с чили перцем, кофе с тысячелетними яйцами, латте с ферментированным тофу.