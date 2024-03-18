Квашеная капуста – традиционное блюдо китайской кухни

15:31 2024-03-18
Квашеная капуста – традиционное блюдо китайской кухни

Квашеная капуста, на самом деле является традиционной китайской пищей, которая была завезена в Европу и приобрела там большую популярность.

Квашеная капуста составляла значительную часть рациона рабочих, строивших Великую Китайскую стену более двух тысяч лет назад. Согласно первоначальному рецепту, капусту шинковали, а затем ферментировали в рисовом вине.

Существует целый ряд разнообразных теорий по поводу того, при каких обстоятельствах квашеная капуста попала в Европу.

Лидирует гипотеза, согласно которой ее привезли воины армии Чингиз-хана, которая, прежде чем направиться на запад, завоевала Китай.

Впрочем, некоторые исследователи приписывают эту заслугу татарам, утверждая, что сначала квашеная капуста благодаря им распространилась по Восточной Европе, и лишь затем стала приобретать популярность в Германии и других западных странах.

Кстати, в Германии существенным изменениям подвергся и способ приготовления: здесь не использовали китайского вина, а просто солили нашинкованную капусту, и она выпускала сок, в котором затем хранилась. 

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