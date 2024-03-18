Великая Китайская стена отчасти сделана из риса

Так, в эпоху династии Мин рис использовался для строительства Великой Китайской стены и других важных сооружений.

Во время археологических исследований выяснилось, что во многих местах блоки стены скрепляются раствором, состоящим из гашеной извести и сладкой рисовой муки.

Это открытие было сделано группой ученых из Чжэцзянского университета во главе с доктором Бинцзянь Чжаном.



При химическом анализе и сканировании образцов Великой Китайской стены с помощью электронного микроскопа, было обнаружено, что рис и раствор извести образуют удивительно прочную связующую смесь в результате химической реакции, которая происходит при соединении карбоната кальция, входящего в состав извести и сложного полисахарида, известного как амилопектин, который содержится в рисе.



При смешивании амилопектин замедляет рост кристаллов карбоната кальция, что заставляет раствор затвердевать медленно, но делает его водостойким и позволяет достичь очень высокой прочности.

В результате образуется надежный и исключительно долговечный строительный материал.

Кроме того, эта смесь гораздо меньше подвержена эффекту усадки, который может оказать негативное воздействие на структурную целостность.

Современные исследователи считают целесообразным использование этого древнего раствора для реставрационных работ, благодаря его прочности и аутентичности.

Строительные конструкции из рисового раствора эпохи Мин устояли даже против землетрясений.