У Японии есть всего 6 лет, чтобы остановить тенденцию к вымиранию нации

Япония на грани демографической катастрофы, через шесть лет процесс уменьшения населения может стать необратимым. Снижение рождаемости наблюдается уже 8-й год подряд.

По сведениям министерства здравоохранения Японии, рождаемость упала на 5,1%, в настоящее время показатель равен 758 631, он ниже отметки 2022 года.

Прогнозы для японцев совсем неутешительные: к 2070 году население может снизитсья на 30% и будет составлять примерно 87 млн. Причем почти половину всех жителей страны будут составлять пожилые люди старше 65 лет.

Власти глубоко встревожены текущей ситуацией, ведь если она не изменится в ближайшие 6 лет, Япония упустит последний шанс остановить вымирание.