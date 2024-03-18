У Японии есть всего 6 лет, чтобы остановить тенденцию к вымиранию нации

15:48 2024-03-18
У Японии есть всего 6 лет, чтобы остановить тенденцию к вымиранию нации

Японцев становится все меньше, следующие 6 лет - последний шанс для этой страны, чтобы выправить ситуацию.

Япония на грани демографической катастрофы, через шесть лет процесс уменьшения населения может стать необратимым.  Снижение рождаемости наблюдается уже 8-й год подряд. 

По сведениям министерства здравоохранения Японии, рождаемость упала на 5,1%, в настоящее время показатель равен 758 631, он ниже отметки 2022 года.

Прогнозы для японцев совсем неутешительные: к 2070 году население может снизитсья на 30% и будет составлять примерно 87 млн. Причем почти половину всех жителей страны будут составлять пожилые люди старше 65 лет.

Власти глубоко встревожены текущей ситуацией, ведь если она не изменится в ближайшие 6 лет, Япония упустит последний шанс остановить вымирание.

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