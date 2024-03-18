Bentley выпустит первый электромобиль в следующем 2025 году

16:24 2024-03-18
Bentley выпустит первый электромобиль в следующем 2025 году

Топ-дизайнер отметил, что кампания по созданию первого Bentley EV проходит в тесном сотрудничестве с Audi, поэтому проектная группа чувствует себя уверенно, создавая концептуально новый премиальный автомобиль.

«В каждом успешном Bentley в истории есть знаковые элементы. Если не обращать на это внимание, люди скажут – это не Bentley, она потеряла свою индивидуальность», – подчеркнул Пейдж.

Он отметил, что в концепции исходили из того, что электромобилю не нужна открытая решетка радиатора, поэтому использовали это пространство и шанс поиграть с фарами.

При этом задачей оставалось сделать автомобиль современным, но узнаваемым, в стиле Bentley.

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