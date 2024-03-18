В Астрахани создали автомобильную плёнку для защиты стекол от перепада температур

16:34 2024-03-18
В Астрахани создали автомобильную плёнку для защиты стекол от перепада температур

Исследователи из Астраханского университета имени Татищева нашли ключ к решению проблемы с запотеванием и замерзанием автомобильных стекол.

Группа учёных из Астраханского государственного университета имени Татищева при поддержке Российского научного фонда приблизились к завершению разработки плёнки для автомобильных стекол, которая препятствует их запотеванию и замерзанию.

Для создания такой плёнки исследователи воспользовались навыками компьютерного моделирования.

В ходе эксперимента учёные изучали свойства термостойких бытовых материалов, пытаясь найти оптимальный вариант для создания принципиально новой плёнки, защищающей стёкла автомобилей от температурных воздействий.

В результате исследования была установлено, что плёнку для автомобильных стёкол следует изготавливать из наноматериалов, в том числе из нанопроволоки и наностержней.

Предполагается, что такие материалы могут быть использованы не только при создании автомобильной плёнки, но и в медицине.

Изначальной целью эксперимента было выявление самых дешёвых материалов, которые могут быть использованы при создании плёнки для стекол автомобилей, однако впоследствии выяснилось, что модернизация производства такой плёнки может привести к её качественным изменениям.

Ожидается, что серийное производство автомобильной плёнки из наноматериалов в России будет налажено в ближайшее время.

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