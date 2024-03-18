Как русские «позаимствовали» у американцев идею создания теплых домов и что из этого вышло

Изобрел такую панель американец, архитектор Фрэнк Ллойд Райт. Он был озадачен созданием жилья, пригодного для жизни в прериях, которое хорошо держит тепло и может возводиться к кратчайшие сроки.

С постройкой домов в американских степях были большие проблемы, так как любые стройматериалы тут напрочь отсутствовали. Райт придумал такую технологию строительства, при которой дома создавались за одни сутки, а привезти все необходимое для одного сооружения мог всего один грузовик.

Архитектор взял два фанерных листа, прослоил их пропитанным битумом картоном и получил СИП-панель. Позже изобретение дорабатывалось, битум и картон заменили пенопластом, увеличили толщину блока.

Технология была успешно перенята русскими для строительства домов в условия Крайнего Севера. Впервые ее применили в 1981 году на Камчатке и в Магадане. Там вырос целый экспериментальный поселок из подобных строений.

Уже через несколько лет проект быстро свернули. Его запретил Минздрав СССР. У людей, живших в таких домах, начались проблемы со здоровьем, женщины рожали детей с отклонениями или вовсе не могли выносить детей. Все из-за паров стирола и формальдегида, испарявшихся из СИП-панелей.

Когда Советский Союз перестал существовать, СИП-панели потихоньку снова вернулись в строительную промышленность. Оно и понятно, дело-то прибыльное, а здоровье людей - это уже вопрос второстепенный.