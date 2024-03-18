1012-сильный пикап Mammoth 1000 от Hennessey

19:03 2024-03-18
1012-сильный пикап Mammoth 1000 от Hennessey

Hennessey представляет исполнение «Last Stand» Mammoth, созданное на базе Ram TRX. 5,3-литровый двигатель V8 с наддувом.

Всего будет создано 325 экземпляров этого монструозного пикапа.

К сожалению, Ram TRX уйдет из продажи после 2024 модельного года, но прежде чем это произойдет., Hennessey выпустила специальную исполнение Mammoth 698 «Last Stand», чтобы отдать дань уважения этому невероятному грузовику. 

6,2-литровый двигатель V8 с наддувом был усовершенствован за счет добавления 2,65-литрового нагнетателя с калибровками. В результате грузовик выдает колоссальные 963 л.с.

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