1012-сильный пикап Mammoth 1000 от Hennessey

Всего будет создано 325 экземпляров этого монструозного пикапа.

К сожалению, Ram TRX уйдет из продажи после 2024 модельного года, но прежде чем это произойдет., Hennessey выпустила специальную исполнение Mammoth 698 «Last Stand», чтобы отдать дань уважения этому невероятному грузовику.

6,2-литровый двигатель V8 с наддувом был усовершенствован за счет добавления 2,65-литрового нагнетателя с калибровками. В результате грузовик выдает колоссальные 963 л.с.