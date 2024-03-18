Hennessey представит 1700-сильную версию Dodge Challenger SRT Demon

Demon 1700 Twin-Turbo будет выпущен ограниченной серией из 12 экземпляров по цене 200 000 долларов или 17 594 479 руб., исключая автомобиль-донор.

Двигатель и трансмиссия с двойным турбонаддувом развивают мощность 1700 лошадиных сил на топливе E85.

Заявленное время прохождения четверти мили (402 метра - прим.редак.) за 7,9 секунды при скорости 281 км/ч.

Авто будет выпущен ограниченной серией из 12 экземпляров, каждая по цене от 200 000 долларов, без учета цены автомобиля-донора.