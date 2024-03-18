Городские власти Детройта планируют завершить снос завода Packard в этом году

19:18 2024-03-18
Городские власти Детройта планируют завершить снос завода Packard в этом году

Сегодня историческое сооружение представляет собой колоссальное скопление полуразрушенных строений площадью 300 000 квадратных метров, занимающих 40 земельных участков.

Завод Packard Motor выпустил свой первый автомобиль в 1903 году, чтобы бросить серьезный вызов Rolls-Royce. Последний настоящий Packard сошел с конвейера в Детройте 25 июня 1956 года. Долгие годы завод бездействовал и медленно разрушался.

Перуанский бизнесмен Фернандо Палазуэло купил исторический завод, спроектированный известным архитектором Альбертом Каном, и десять лет назад у него были большие планы по спасению его участков и перепланировке большей части земель под жилые, коммерческие и легкие промышленные объекты. Однако затея не увенчалась успехом.

В последние годы город, уставший от бездействия Палазуэло из Южной Америки, подавал судебные иски и устанавливал сроки уплаты налогов, ни один из которых не был соблюден. В итоге город начал снос завода в сентябре 2022 года,

Недавно городские власти провели пресс-конференцию, чтобы объявить об амбициозных планах завершить все работы по сносу в этом году. Никто не удивится, если эта крайняя цель не будет достигнута, поскольку в штате может не хватить гравийных самосвалов или мусорных полигонов для вывоза щебня.

Тем не менее, город заявляет, что потратит 26 миллионов долларов, чтобы завершить снос, и город даже планирует реконструировать это место для нового завода автомобильных поставщиков, который займет его место в ближайшие два года.

Также планируется оставить переднее крыло главного входа на Гранд-бульваре, чтобы сохранить часть истории завода.

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