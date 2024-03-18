Rolls-Royce Ghost Prism - современный предмет коллекционирования

С анонсом нового Rolls-Royce Ghost Prism, приуроченного к 120-летию бренда в этом году, мы видим, что готовится еще один современный коллекционный автомобиль.
Заполучить такой автомобиль в свои руки может оказаться непросто, если у вас нет серьезных связей с легендарным британским автопроизводителем, вот почему каждый захочет его приобрести.
Производство Prism будет ограничено всего 120 единицами. Каждая модель окрашена в цвет оружейного металла, который, по словам Rolls-Royce, имеет “насыщенный минеральный оттенок”. За нанесением четырех слоев краски следует 16-часовая ручная полировка, создающая впечатляющий эффект.
На выбор предлагаются цвета Phoenix Red, Turchese, Mandarin и Forge Yellow.
Вместо обычной блестящей зеркально отполированной отделки из нержавеющей стали на решетку радиатора и крышку багажника Ghost Prism нанесено глянцевое выгорающее покрытие, которое Rolls-Royce описывает как “дымчатый черно-серый оттенок”.
Для достижения такого эффекта мастера обрабатывают каждую деталь отделки легким абразивом. После нанесения грунтовки поочередно наносятся четыре слоя выгорающей краски. После полного отверждения краски ее полируют до глянцевого блеска, создавая зеркальный эффект.
Предполагается, что сочетание темноты и всплеска цвета имитирует эффект призмы, а вдохновение черпается из современного дизайна. Еще больше подчеркивает тему контраста черный интерьер с белыми вставками на сиденьях, дверных панелях, центральной консоли и т. д.
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