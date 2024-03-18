Rolls-Royce Ghost Prism - современный предмет коллекционирования

С анонсом нового Rolls-Royce Ghost Prism, приуроченного к 120-летию бренда в этом году, мы видим, что готовится еще один современный коллекционный автомобиль.

Заполучить такой автомобиль в свои руки может оказаться непросто, если у вас нет серьезных связей с легендарным британским автопроизводителем, вот почему каждый захочет его приобрести.

Производство Prism будет ограничено всего 120 единицами. Каждая модель окрашена в цвет оружейного металла, который, по словам Rolls-Royce, имеет “насыщенный минеральный оттенок”. За нанесением четырех слоев краски следует 16-часовая ручная полировка, создающая впечатляющий эффект.

На выбор предлагаются цвета Phoenix Red, Turchese, Mandarin и Forge Yellow.