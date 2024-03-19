Чем торговала Россия с Западом три столетия назад

10:12 2024-03-19
Чем торговала Россия с Западом три столетия назад

Главным торговым партнером России в то время была Англия, почти 50% внешнего товарооборота приходилось на долю этой страны.

Британцы охотно покупали русскую парусину, железо, лен, пеньку, кожу, конечно же, мед и морепродукты.

Однако это еще не все, спрос был и на другие, довольно необычные виды товаров.

Ничем не примечательный в наши дни ревень приносил суперприбыль. Из этого растения делали всевозможные лекарства, востребованные в Европе. Причем торговала Россия не только своим, но и китайским ревенем. Англичане покупали товар по 289 руб. за пуд.

Рыбий клей карлук из России продавали по цене золота. Он стоял в те времена в 5 раз дороже черной икры. Готовили клей из волжских осетров.

Очень ценным и сугубо российским товаром был карбонат калия или поташ. Делали его сначала только из золы полыни по особой технологии. Поташ был нужен для создания фарфора, стекла, мыла.

Позже русские начали активно использовать его в кулинарном деле. Спрос на поташ в Европе был огромный. Одно время русский карбонат калия был на втором месте после сибирской пушнины среди товаров, идущих на экспорт.

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