Бывшие влюбленные встретились через 70 лет и снова завели роман

Эти двое любили друг друга, когда были школьниками, но потом она уехала поступать в колледж. Жизненные пути разошлись.

Джоан завела семью, родила троих детей. Он тоже женился и завел троих детей. В 2021 году Билл стал вдовцом, с женой они прожили 68 лет.

В 2022 году Джоан решила собрать одноклассников для встречи. Так она разыскала бывшего любимого. Как оказалось, оба жили в соседних городах.

После разлуки на 70 лет они встретились и поняли, что снова увлечены друг другом, даже больше, чем раньше.

В ближайшее время влюбленные собираются жить вместе, чтобы провести остаток жизни вдвоем.