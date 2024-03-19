Бывшие влюбленные встретились через 70 лет и снова завели роман

15:48 2024-03-19
Бывшие влюбленные встретились через 70 лет и снова завели роман

Сейчас Биллу Хассингеру 90 лет, его избраннице Джоан Блаккан - 92 года, оба родом из Мичигана и в школе они были парой.

Эти двое любили друг друга, когда были школьниками, но потом она уехала поступать в колледж. Жизненные пути разошлись.

Джоан завела семью, родила троих детей. Он тоже женился и завел троих детей. В 2021 году Билл стал вдовцом, с женой они прожили 68 лет.

В 2022 году Джоан решила собрать одноклассников для встречи. Так она разыскала бывшего любимого. Как оказалось, оба жили в соседних городах.

После разлуки на 70 лет они встретились и поняли, что снова увлечены друг другом, даже больше, чем раньше.

В ближайшее время влюбленные собираются жить вместе, чтобы провести остаток жизни вдвоем.

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