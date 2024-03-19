Когда пираты использовали красный флаг, это означало "никакой пощады"
17:19 2024-03-19
То есть ни одна жизнь не будет спасена, в то время как черный флаг обычно означал, что тем, кто сдался без боя, будет позволено жить.
17:41
Храмова Оксана
Astra-Gnome 1956 года выпуска максимально приближен к летающему электромобилю Jetsons
Astra-Gnome, похожий на Jetsons, был задуман как автомобиль, путешествующий во времени, и включал “часы с указанием небесного часового пояса, позволяющие осуществлять навигацию в реальном полетном режиме”.
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