У Индии национальный флаг – это единственный флаг с ограничениями касательно использованных материалов для его создания

Использование другой ткани является преступлением, наказуемым тюремным заключением на срок до трех лет и штрафом.
Символ на флаге Кыргызстана – это то, что вы видите, когда смотрите вверх, находясь в юрте.
Использование другой ткани является преступлением, наказуемым тюремным заключением на срок до трех лет и штрафом.
Символ на флаге Кыргызстана – это то, что вы видите, когда смотрите вверх, находясь в юрте.
Храмова Оксана
Astra-Gnome, похожий на Jetsons, был задуман как автомобиль, путешествующий во времени, и включал “часы с указанием небесного часового пояса, позволяющие осуществлять навигацию в реальном полетном режиме”.
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