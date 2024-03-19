Astra-Gnome 1956 года выпуска максимально приближен к летающему электромобилю Jetsons

17:41 2024-03-19
Astra-Gnome 1956 года выпуска максимально приближен к летающему электромобилю Jetsons

Astra-Gnome, похожий на Jetsons, был задуман как автомобиль, путешествующий во времени, и включал “часы с указанием небесного часового пояса, позволяющие осуществлять навигацию в реальном полетном режиме”.

В середине 50-х American Motors Corporation наняла промышленного дизайнера Ричарда Арбиба для разработки футуристического концепт-кара, построенного на шасси Nash Metropolitan 1955 года выпуска.

Результатом стал этот дикий концепт-кар “Автомобиль времени и пространства” под названием Astra-Gnome, который был построен со скоростью света за четыре месяца.

Он стал хитом, появившись на обложке Newsweek 3 сентября 1956 года и сыграв главную роль на Международном автосалоне в Нью-Йорке в том же году.

Выполненный из алюминия и хрома экстерьер Astra-Gnome имеет широкие подкрылки, которые придают автомобилю вид лодки или судна на воздушной подушке.

Задние крылья и задние фонари выполнены в стиле 50-х годов, а у прозрачной крыши нет опорных стоек, что обеспечивает водителю и пассажиру обзор на 360 градусов. Мультяшный логотип гном-астронавт украшает капот.

Изображение статьи

В кабине пилотов сиденья обиты атласно-синей и серо-космической обивкой. Рулевое колесо окрашено в синий хромированный цвет с тем же логотипом Astra-Gnome в центре, а ручки и рычаг переключения передач прозрачно-голубые. Его гигантские небесные часы находятся в центре внимания на уровне глаз.

Изображение статьи

Сам Арбиб был весьма опытным дизайнером еще до того, как создал этот причудливый маленький шедевр. Он разработал концепты для General Motors, Ford и Packard; он также придумал великолепный Packard Pan American, созданный на основе модифицированного кабриолета Packard 250

30 марта в Автомобильном музее Петерсена состоится презентация выставки “Взгляд на дорогу: искусство автомобильного пейзажа”, включающей этот удивительно причудливый космический автомобиль.

Astra-Gnome будет представлен в разделе “концепты автомобилей” вместе с другими восхитительными новинками, такими как Dymaxion 1934 года выпуска, Ghia Gilda 1955 года выпуска и Chevrolet Astro III 1969 года выпуска.

Показать следующие комментарии
Фото
Антон Райт
17:24

Антон Райт

У Индии национальный флаг – это единственный флаг с ограничениями касательно использованных материалов для его создания

У Индии национальный флаг – это единственный флаг с ограничениями касательно использованных материалов для его создания

Флаг должен быть изготовлен только из хади- специального вида домотканой материи, которая стала популярной в стране благодаря Махатме Ганди.
Антон Райт
17:19

Антон Райт

Когда пираты использовали красный флаг, это означало "никакой пощады"

Когда пираты использовали красный флаг, это означало "никакой пощады"

То есть ни одна жизнь не будет спасена, в то время как черный флаг обычно означал, что тем, кто сдался без боя, будет позволено жить.
Антон Райт
17:12

Антон Райт

В Японии метро, проходит прямо сквозь многоэтажный жилой дом

В Японии метро, проходит прямо сквозь многоэтажный жилой дом

По документам эта ветка метро арендует площади на соответствующих этажах у владельцев этих площадей.
Храмова Оксана
16:13

Храмова Оксана

Компания 60 лет продает только один продукт и сумела заработать на нем миллиарды

Компания 60 лет продает только один продукт и сумела заработать на нем миллиарды

В 1953 году в Калифорнии была основана компания Rocket chemical company, которая продавала продукт под названием WD-40.
Храмова Оксана
15:48

Храмова Оксана

Бывшие влюбленные встретились через 70 лет и снова завели роман

Бывшие влюбленные встретились через 70 лет и снова завели роман

Сейчас Биллу Хассингеру 90 лет, его избраннице Джоан Блаккан - 92 года, оба родом из Мичигана и в школе они были парой.
Храмова Оксана
15:12

Храмова Оксана

У 103-летней итальянки забрали машину за превышение скорости

У 103-летней итальянки забрали машину за превышение скорости

Пожилая любительница быстрой езды управляла автомобилем с просроченными правами и без страховки.