Astra-Gnome 1956 года выпуска максимально приближен к летающему электромобилю Jetsons

В середине 50-х American Motors Corporation наняла промышленного дизайнера Ричарда Арбиба для разработки футуристического концепт-кара, построенного на шасси Nash Metropolitan 1955 года выпуска.
Результатом стал этот дикий концепт-кар “Автомобиль времени и пространства” под названием Astra-Gnome, который был построен со скоростью света за четыре месяца.
Он стал хитом, появившись на обложке Newsweek 3 сентября 1956 года и сыграв главную роль на Международном автосалоне в Нью-Йорке в том же году.
Выполненный из алюминия и хрома экстерьер Astra-Gnome имеет широкие подкрылки, которые придают автомобилю вид лодки или судна на воздушной подушке.
Задние крылья и задние фонари выполнены в стиле 50-х годов, а у прозрачной крыши нет опорных стоек, что обеспечивает водителю и пассажиру обзор на 360 градусов. Мультяшный логотип гном-астронавт украшает капот.
В кабине пилотов сиденья обиты атласно-синей и серо-космической обивкой. Рулевое колесо окрашено в синий хромированный цвет с тем же логотипом Astra-Gnome в центре, а ручки и рычаг переключения передач прозрачно-голубые. Его гигантские небесные часы находятся в центре внимания на уровне глаз.
Сам Арбиб был весьма опытным дизайнером еще до того, как создал этот причудливый маленький шедевр. Он разработал концепты для General Motors, Ford и Packard; он также придумал великолепный Packard Pan American, созданный на основе модифицированного кабриолета Packard 250
30 марта в Автомобильном музее Петерсена состоится презентация выставки “Взгляд на дорогу: искусство автомобильного пейзажа”, включающей этот удивительно причудливый космический автомобиль.
Astra-Gnome будет представлен в разделе “концепты автомобилей” вместе с другими восхитительными новинками, такими как Dymaxion 1934 года выпуска, Ghia Gilda 1955 года выпуска и Chevrolet Astro III 1969 года выпуска.
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