Astra-Gnome 1956 года выпуска максимально приближен к летающему электромобилю Jetsons

В середине 50-х American Motors Corporation наняла промышленного дизайнера Ричарда Арбиба для разработки футуристического концепт-кара, построенного на шасси Nash Metropolitan 1955 года выпуска.

Результатом стал этот дикий концепт-кар “Автомобиль времени и пространства” под названием Astra-Gnome, который был построен со скоростью света за четыре месяца.

Он стал хитом, появившись на обложке Newsweek 3 сентября 1956 года и сыграв главную роль на Международном автосалоне в Нью-Йорке в том же году.

Выполненный из алюминия и хрома экстерьер Astra-Gnome имеет широкие подкрылки, которые придают автомобилю вид лодки или судна на воздушной подушке.

Задние крылья и задние фонари выполнены в стиле 50-х годов, а у прозрачной крыши нет опорных стоек, что обеспечивает водителю и пассажиру обзор на 360 градусов. Мультяшный логотип гном-астронавт украшает капот.