Новый фильм по роману Джейн Остин: темнокожие актеры играют дворян, белые - прислугу

В исторической драме присутствуют роскошные бальные платья, утонченные манеры, соответствующие эпохе, соблюден классический сюжет произведения.
При этом в фильме есть одна сильная изюминка: актеры-африканцы в главных ролях представляют дворянское сословие.
В проекте можно будет увидеть известную британо-нигерийскую актрису Дебору Айоринду.
Четыре из пяти основных героинь (включая Элинор и Марианну Дэшвуд), а также потенциальные женихи (полковник Брэндон и мистер Джон Уилллоби) будут темнокожими.
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