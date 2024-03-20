Новый фильм по роману Джейн Остин: темнокожие актеры играют дворян, белые - прислугу

12:39 2024-03-20
Новый фильм по роману Джейн Остин: темнокожие актеры играют дворян, белые - прислугу

Телеканал Hallmark сделал новую экранную версию известного романа Джейн Остин про викторианскую Англию - "Чувства и чувствительность".

В исторической драме присутствуют роскошные бальные платья, утонченные манеры, соответствующие эпохе, соблюден классический сюжет произведения.

При этом в фильме есть одна сильная изюминка: актеры-африканцы в главных ролях представляют дворянское сословие.

В проекте можно будет увидеть известную британо-нигерийскую актрису Дебору Айоринду.

Четыре из пяти основных героинь (включая Элинор и Марианну Дэшвуд), а также потенциальные женихи (полковник Брэндон и мистер Джон Уилллоби) будут темнокожими.

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