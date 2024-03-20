Вьетнамские партизанки 13 лет держали в плену китайского солдата, заставляя сожительствовать с ними

15:00 2024-03-20
Вьетнамские партизанки 13 лет держали в плену китайского солдата, заставляя сожительствовать с ними

Во Вьетнаме женщины нередко служили в армии и, между прочим, проявляли выдающиеся боевые способности.

Как правило, из женщин формировали партизанские отряды, которые совершали набеги на китайские штабы в тылу.

Однажды такая женская вылазка закончилась полным разгромом врага, но одного солдата партизанки пощадили. Две женщины забрали его с собой и увели в лес.

Дело в том, что парень был очень хорош собой и приглянулся вьетнамкам. Им надоело воевать, партизанки решили спрятаться подальше от всех и переждать войну в лесной чаще.

Солдата они насильно удерживали в своем шалаше, принуждая к интимной близости. Ганьцзун (так звали парня) пытался бежать несколько раз, но безуспешно.

Так они втроем прожили 13 лет. Как-то раз А Пин, одна из женщин, спасла жизнь пленнику, и он влюбился. Она даже родила солдату ребенка. В конце концов Ганьцзун стал тосковать по родине и сбежал.

Он часто вспоминал А Пин и ребенка. Одно время даже хотел вернуться за ними и увезти с собой, но так и не сделал этого.

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