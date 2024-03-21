На изумрудном производстве в России заняты только женщины: с чем это связано

Изумруды добываются главным образом на Малышевском месторождении под землей.
Женщины на фабриках по производству изумрудов стоят на конвейерах: просеивают и выискивают камни на ленте.
Процесс производства включает такие этапы: дробление, промывку, деление на фракции специальным оборудованием.
Горная порода выкладывается на движущуюся ленту. Женщины занимаются сортировкой камней вручную.
Для этого они должны обладать острым зрением. Отстоять нужно 8-часовую смену.
Считается, что прекрасный пол более внимателен и усидчив, поэтому лучше подходит для монотонного труда.
В 2015 году были проведены исследования с участием мужчин и женщин.
Мужчины в 10 раз медленнее реагировали на объекты, визуально меняющиеся в пространстве. Они не могут долго концентрироваться на чем-то одном.
Вот почему на сортировку изумруда берут только женщин.
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